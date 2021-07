Spectacle Cantepau Métamorphose – Les Plasticiens Volants Maison de quartier de Cantepau, 17 septembre 2021, Albi.

Maison de quartier de Cantepau, le vendredi 17 septembre à 17:30

« Il était une fois une colonie de chenilles géantes, venue chercher à Cantepau le lieu idéal pour tisser son cocon. En chemin, elle rencontre quelques promeneurs, danseurs, peintres… Ils lui racontent l’histoire d’une autre métamorphose, celle d’une campagne devenue quartier et dont la suite reste à écrire…» Vendredi soir 17 septembre, à l’occasion du Printemps des Cultures et de l’ouverture des Journées du Patrimoine, embarquez avec la compagnie des Plasticiens Volants pour une déambulation fabuleuse à la découverte du quartier de Cantepau. Suivez les chenilles géantes au rythme endiablé de la batucada Amanita. Elles vous emmènent dans un paysage surprenant, sonore et coloré… RDV vendredi 17 septembre à 19h sur le parvis de la Maison de quartier de Cantepau (50 avenue Mirabeau). Spectacle suivi de 2 concerts, du groupe latino Léo y su Rica Salsa et du DJ Soul Safari , square Augereau. Buvette et restauration sur place. Le spectacle vivant est le fruit d’une création participative menée par les Plasticiens Volants, les habitants, les associations et les lieux socioculturels de Cantepau durant 4 mois, dans le cadre de la rénovation urbaine et du festival du Printemps des Cultures.

Maison de quartier de Cantepau 50 Avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi Tarn



2021-09-17T17:30:00 2021-09-17T20:00:00