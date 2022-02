Spectacle « Canevas, point de croix et tralala » de Valérie Véril à Salviac Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac

Spectacle « Canevas, point de croix et tralala » de Valérie Véril à Salviac Salviac, 19 février 2022, Salviac. Spectacle « Canevas, point de croix et tralala » de Valérie Véril à Salviac Salviac

2022-02-19 19:00:00 – 2022-02-19

Salviac Lot Salviac Valérie, ancienne comédienne, tente une reconversion professionnelle tardive en se lançant dans la création d’objets artisanaux, à partir de broderies. Elle va essayer de vendre ses créations sur un stand.

Pas certaine de l’intérêt du public pour son modeste marché de créateur, elle décide de faire une performance pour attirer du monde : durant une heure, elle va faire un canevas en direct devant les gens.

Tout en réalisant son œuvre, elle leur adresse la parole et, petit à petit, se laisse aller à se raconter. Venez profitez du spectacle de Valérie Véril intitulé « Canevas, point de croix et tralala » proposé par le réseau des médiathèques de la Communauté de communes Cazals-Salviac !

Venez visiter le marché de créateurs textiles installé spécialement pour l’occasion de 17h à 19h ! +33 9 67 34 62 43 Valérie, ancienne comédienne, tente une reconversion professionnelle tardive en se lançant dans la création d’objets artisanaux, à partir de broderies. Elle va essayer de vendre ses créations sur un stand.

Pas certaine de l’intérêt du public pour son modeste marché de créateur, elle décide de faire une performance pour attirer du monde : durant une heure, elle va faire un canevas en direct devant les gens.

Tout en réalisant son œuvre, elle leur adresse la parole et, petit à petit, se laisse aller à se raconter. ©L.Chourrau

Salviac

dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Salviac Autres Lieu Salviac Adresse Ville Salviac lieuville Salviac Departement Lot

Salviac Salviac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salviac/

Spectacle « Canevas, point de croix et tralala » de Valérie Véril à Salviac Salviac 2022-02-19 was last modified: by Spectacle « Canevas, point de croix et tralala » de Valérie Véril à Salviac Salviac Salviac 19 février 2022 Lot Salviac

Salviac Lot