La correspondance bouleversante qui a relié Albert Camus et René Char avec Jean Sénac alors tout jeune poète en construction, nous fait entrer par la petite porte dans cet univers intime du processus de l’écriture. Entre eux pas d’encensement, mais des conseils précieux, des boutades, des confidences… Dans leurs textes ou dans leurs lettres ils se racontent et cherchent à décrire ce qui sous-tend leur travail. Dix ans après leurs premiers échanges, la divergence de points de vue entre Albert Camus et Jean Sénac face aux premières luttes fratricides de la Guerre d’Algérie donne à entendre des lettres amères et bouleversantes qui nous questionnent par-delà le temps sur la difficulté à se positionner face aux rendez-vous douloureux de l’Histoire.

Entrée dans la limite des places disponibles, les conditions d’accueil seront adaptées aux consignes sanitaires en vigueur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Médiathèque départementale de la Haute-Garonne Adresse 611 rue Buissonnière 31670 Labège Ville Labège lieuville Médiathèque départementale de la Haute-Garonne Labège