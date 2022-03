Spectacle “Camille Claudel femme sculpteur” par la compagnie Rouge Cheyenne Musée Sainte-Croix Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Spectacle “Camille Claudel femme sculpteur” par la compagnie Rouge Cheyenne Musée Sainte-Croix, 14 mai 2022, Poitiers. Spectacle “Camille Claudel femme sculpteur” par la compagnie Rouge Cheyenne

Musée Sainte-Croix, le samedi 14 mai à 16:00

Spectacle “Camille Claudel femme sculpteur” par la compagnie Rouge Cheyenne Auditorium du musée – gratuit A partir de 8 ans Nous vous invitons à découvrir la vie d’une femme artiste face à son destin. Elle se raconte à travers ses lettres échangées avec son amant Rodin, son frère Paul, sa chère maman. Camille…Et la femme cependant? Au-delà des sculptures, raconter les blessures, les rires, l’amour, la vie… . Avec Sébastien Guillet et Nolwenn Le Tallec.

sur inscription

Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean Jaurès, 86000, Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T17:00:00

