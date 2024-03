Spectacle Calo’r Flamenco – Festival MUS’iterranée La pléiade La Destrousse, vendredi 19 avril 2024.

Spectacle Calo’r Flamenco – Festival MUS’iterranée Essence de la culture andalouse, des artistes réunis autour de la passion du Flamenco, du partage et de la famille. Vendredi 19 avril, 20h30 La pléiade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T23:00:00+02:00

Description longue :

Une interprétation authentique d’un flamenco puro.

Les familles Deleria et Santiago, établies à Marseille depuis plusieurs générations, nous embarquent au cœur de leurs racines andalouses et dévoilent la richesse et la variété de leurs traditions musicales et culturelles.

« Calo’r Flamenco » est un clin d’œil au caló, la langue des Gitans, soulignant ainsi l’ancrage profond des artistes dans cette culture qui s’imprègne du voyage et raconte l’histoire des peuples qui ont croisé leur route.

Le spectacle se veut intergénérationnel et vise à rassembler tous les publics, comme l’insuffle la culture andalouse et gitane, ce qui fait de chaque concert de la Compagnie Abiyelar une véritable fête gitane !

Le baile de la captivante Teresa émerveille son audience à chaque instant du spectacle, nous offrant ce que la culture Andalouse et Gitane a de plus beau.

La pléiade Les Tisserands, La Destrousse La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@laboiteamus.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 38 81 33 »}] https://www.musiterranee.com/programmation/19-avril-calor-flamenco/

flamenco puro Flamenco