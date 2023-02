SPECTACLE CAFÉ-THÉÂTRE : QUAND LA LOGIQUE S’EMMÊLE VIHIERS Lys-Haut-Layon Catégories d’Évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire

SPECTACLE CAFÉ-THÉÂTRE : QUAND LA LOGIQUE S'EMMÊLE
Salle du Tir – 4 Rue de l'Asile VIHIERS
Lys-Haut-Layon
Maine-et-Loire

2023-02-25

VIHIERS Salle du Tir – 4 Rue de l’Asile

Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire EUR 9 Sirotant bulles ou jus de fruits offerts à l’entrée, le public est invité à s’étonner et rire de situations banales portées au sommet du comique par des auteurs pour lesquels la fantaisie est l’indispensable complément de la réalité : Tardieu, Ribes, Dubillard… La troupe « Pour de rire ET pour de vrai » du Foyer Culturel Laïque, propose pour sa nouvelle saison théâtrale un spectacle de Café-Théâtre sous le titre :

Quand la logique s’emmêle. +33 6 88 33 78 32 VIHIERS Salle du Tir – 4 Rue de l’Asile Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire