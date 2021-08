Pontarlier Pontarlier Doubs, Pontarlier Spectacle – Cabaret : Tucholsky Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Spectacle – Cabaret : Tucholsky Pontarlier, 8 octobre 2021, Pontarlier. Spectacle – Cabaret : Tucholsky 2021-10-08 – 2021-10-08

Pontarlier Doubs À 20h30.

Proposé par l’Association Culturelle Franco-Allemande.

Le Théâtre de La Clairière vous présente un spectcale-cabaret sur les textes de Kurt Tucholsky (1980-1935). En douze sketchs, Tucholshy, journaliste allemand dresse une satire des années 1920 à Berlin.

10€/pers.

Billetterie en vente sur place le jour du spectacle. acfapontarlier@gmail.com https://acfapontarlier.wordpress.com/ À 20h30.

Proposé par l’Association Culturelle Franco-Allemande.

Le Théâtre de La Clairière vous présente un spectcale-cabaret sur les textes de Kurt Tucholsky (1980-1935). En douze sketchs, Tucholshy, journaliste allemand dresse une satire des années 1920 à Berlin.

10€/pers.

Billetterie en vente sur place le jour du spectacle. dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Ville Pontarlier lieuville 46.90489#6.35458