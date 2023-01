Spectacle Cabaret – revue « Allegria » Castandet, 5 février 2023, Castandet .

Spectacle Cabaret – revue « Allegria »

Castandet Landes

2023-02-05 – 2023-02-05

Castandet

Landes

15 EUR La revue « Alegria » de Jeane-Lise et Emeric et leurs danseurs, revêtent plumes et paillettes pour vous faire découvrir le monde du cabaret le temps d’une après-midi. Chansons et danses vous transporteront dans une univers de féérie.

Boisson et patisserie 1€ la part

Jeanne Lise et Emeric

Castandet

