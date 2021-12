Dieue-sur-Meuse Dieue-sur-Meuse Dieue-sur-Meuse, Meuse SPECTACLE CABARET : PARIS PANACHE Dieue-sur-Meuse Dieue-sur-Meuse Catégories d’évènement: Dieue-sur-Meuse

Dieue-sur-Meuse Meuse Dieue-sur-Meuse L’association Fit’n danse organise une représentation Cabaret à la Maison des Associations de Dieue sur Meuse le dimanche 19 décembre 2021.

La troupe de l’association participe à la première partie du spectacle de Cabaret “Paris Panache”.

Venez apprécier une ambiance pailletée digne des cabarets à 16h00.

Ouverture des portes dès 15h30.

Réservations et renseignements au 06 50 81 97 55 ou au 06 65 18 90 98. +33 6 50 81 97 55 paris panache

