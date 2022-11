Spectacle: « cabaret magique de noel » Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Show moderne et spectaculaire qui plaira aux plus petits comme aux plus grands grâce à sa diversité de numéros.

Au programme:

– Black Fingers

– Jerry Pilar

– Nestor Hato Durée: 1h30

Billetterie en ligne boutiqueculture.perros-guirec.com/spectacles/magie Tarifs:

21 euros / Adulte

16 euros / réduit

8 euros / de 6 à 12 ans

gratuit / – 6 ans +33 2 96 49 02 45 http://www.perros-guirec.com/ Palais des Congrès 1 rue du Maréchal Foch Perros-Guirec

