Spectacle cabaret « Entre rêves et réalité » Étrépagny, samedi 20 avril 2024.

Spectacle cabaret « Entre rêves et réalité » Étrépagny Eure

La ville d’Étrépagny propose un spectacle cabaret Entre rêves et réalité de la compagnie Lez’Arts Cabaret.

Présence exceptionnelle du Château-Saint-Vincent (vignoble familial AOC Fronsac)

Buvette assurée par le Comité des Fêtes.

Vente de tickets à la mairie d’Etrépagny du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf mercredi).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

1 rue Jacques Brel

Étrépagny 27150 Eure Normandie mairie@etrepagny.fr

