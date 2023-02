Spectacle Cabaret » Entre Duos et Duels « Saint-Georges-de-Noisné Saint-Georges-de-Noisné Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Georges-de-Noisné

Spectacle Cabaret » Entre Duos et Duels » Salle des arts Saint-Georges-de-Noisné

2023-03-04 – 2023-03-04

Deux-Sevres Saint-Georges-de-Noisné 9 EUR L’association » La Légion Saint Georges » vous présente son spectacle cabaret « Entre Duos et Duels ».

Chants, théâtre, danses, sketchs, musique vivante, animations visuelles. Spectacle pour toute la famille, à la salle les Arts à Saint Georges de Noisné.

Samedi 04 mars 2023 à 20h30

Dimanche 05 mars 2023 à 14h30

Vendredi 10 mars 2023 à 20h30

Samedi 11 mars 2023 à 20h30

Réservations : Par téléphone : 06 47 41 06 85

Sur notre site : http://legionsg.wixsite.com/legion

Par mail : legion.saintgeorges@gmail.com

Tarif : Adultes : 9€ Enfants (6-12 ans) : 4€ +33 6 47 41 06 85 L’association La Légion Saint Georges Spéctacle

Saint-Georges-de-Noisné

