Spectacle « Cabaret en carton : Les gros patinent bien » Niort, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Niort.

Spectacle « Cabaret en carton : Les gros patinent bien » 2021-07-21 18:00:00 – 2021-07-22 Manège du Conseil Départemental Mail Lucie-Aubrac

Niort Deux-Sèvres

Duo fantasque, Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois nous content l’absurde voyage d’un homme qui ne bouge pas, mais qui traverse l’Europe et sans doute fera le tour du monde grâce à son complice accessoiriste qui fait défiler derrière lui les paysages, personnages et éléments rencontrés le long de la route. Un hilarant cabaret de carton joyeusement bricolé.

Gratuit sur réservation (nombre de places limité) au 05 49 78 74 11, du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h (sauf les jours fériés).

Duo fantasque, Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois nous content l’absurde voyage d’un homme qui ne bouge pas, mais qui traverse l’Europe et sans doute fera le tour du monde grâce à son complice accessoiriste qui fait défiler derrière lui les paysages, personnages et éléments rencontrés le long de la route. Un hilarant cabaret de carton joyeusement bricolé.

Gratuit sur réservation (nombre de places limité) au 05 49 78 74 11, du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h (sauf les jours fériés).

+33 5 49 78 74 11

Duo fantasque, Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois nous content l’absurde voyage d’un homme qui ne bouge pas, mais qui traverse l’Europe et sans doute fera le tour du monde grâce à son complice accessoiriste qui fait défiler derrière lui les paysages, personnages et éléments rencontrés le long de la route. Un hilarant cabaret de carton joyeusement bricolé.

Gratuit sur réservation (nombre de places limité) au 05 49 78 74 11, du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h (sauf les jours fériés).

Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois

dernière mise à jour : 2021-06-21 par