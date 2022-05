Spectacle : Cabaret des frissons garantis Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Spectacle : Cabaret des frissons garantis Nevers, 13 mai 2022, Nevers. Spectacle : Cabaret des frissons garantis Théâtre municipal Place des Reines de Pologne Nevers

2022-05-13 – 2022-05-13 Théâtre municipal Place des Reines de Pologne

Nevers Nièvre Spectacle « Cabaret des frissons garantis » à 20h au Théâtre Municipal à NEVERS.

Mise en scène et proposé par l’ADAPEI 58.

Réservation au 03.86.93.07.70 Théâtre municipal Place des Reines de Pologne Nevers

