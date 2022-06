Spectacle Cabaret déjanté

2022-07-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-17 21:30:00 21:30:00 7 7 EUR Présenté par le collectif d’artistes déjantés. Pour sa première mondiale, exclusivement à Caniac-du-Causse. 5 artistes décident de se réunir afin de vous présenter un nouveau spectacle, un cabaret hors du commun. Forts de leurs expériences de cabarettistes, ces artistes veulent vous donner juste le temps d’un instant une bouffée d’air frais, une pause temporelle dans ce monde effréné. Ce cabaret oublie les codes, abandonne les règles pour laisser la place à un joyeux bazar collectif. Les artistes vont défier les lois de l’apesanteur, de l’équilibre, de la jonglerie, de l’humour tout cela en musique. Alors venez participer à une aventure unique en son genre, où chacun fait son CIRQUE. Intervenez dans ce chaos artistique délirant.

