Spectacle Cabaret de Saint-Andiol Création Saint-Andiol Saint-Andiol Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Andiol

Spectacle Cabaret de Saint-Andiol Création Saint-Andiol, 1 avril 2022, Saint-Andiol. Spectacle Cabaret de Saint-Andiol Création Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol

2022-04-01 – 2022-04-01 Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône Spectacle Cabaret de l’association.

Vendredi 1er Avril à 19h30 dans la salle du Château de Saint-Andiol.

Ouvert à tous. Entrée gratuite Spectacle de l’association Saint-Andiol Création. Spectacle Cabaret de l’association.

Vendredi 1er Avril à 19h30 dans la salle du Château de Saint-Andiol.

Ouvert à tous. Entrée gratuite Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Andiol Autres Lieu Saint-Andiol Adresse Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Ville Saint-Andiol lieuville Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Departement Bouches-du-Rhône

Spectacle Cabaret de Saint-Andiol Création Saint-Andiol 2022-04-01 was last modified: by Spectacle Cabaret de Saint-Andiol Création Saint-Andiol Saint-Andiol 1 avril 2022 Bouches-du-Rhône Saint-Andiol

Saint-Andiol Bouches-du-Rhône