Spectacle : Cabaret de Noël Le Havre

Pass privilèges présente le grand Cabaret de Noël “Magic Show” avec numéros de magie et de grande illusion, jonglage, show aérien et laser, cirque et humour !

Date : le samedi 4 décembre à 17h30

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h

Tarif : 20€

+33 2 35 19 45 74 https://thv.lehavre.fr/

