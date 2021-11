Vincey Vincey 88450, Vincey SPECTACLE CABARET : BOUSTIFAILLE Vincey Vincey Catégories d’évènement: 88450

Vincey

SPECTACLE CABARET : BOUSTIFAILLE Vincey, 7 novembre 2021, Vincey. SPECTACLE CABARET : BOUSTIFAILLE Vincey

2021-11-07 16:00:00 – 2021-11-07 17:30:00

Vincey 88450 Vincey Réservations avant le vendredi 5 novembre par téléphone : 03 29 67 45 07 ou par mail : mairie@vincey.fr Spectacle cabaret, à vivre à table avec dégustations intégrées. À toi qui manges du chocolat en pleurant,

À toi qui offres des chocolats pour avancer un pardon,

À toi qui jettes des assiettes à la tête de celui que tu n’aimes plus,

À toi qui bois un coup les soirs d’orage,

À toi qui sais bien qu’autour d’une table se joue beaucoup plus qu’un repas. Le concept : L’équipe professionnelle de la Compagnie travaille depuis de longs mois sur ce spectacle.

Un recueil de témoignages à travers 4 villages vosgiens a alimenté notre écriture.

Nous voici sur scène avec vos histoires dans les bras, pour vous les dire, du mieux que l’on pourra. +33 3 29 67 45 07 https://compagniedesjoliesmomes.fr/ Compagnie des Joli(e)s Mômes – Maïa Mentrel

dernière mise à jour : 2021-10-29

