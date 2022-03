Spectacle cabaret (apothéose) pour les 20 ans de Qualité de Vie à La Source Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Maison des Arts et de la Musique – MAM, le dimanche 3 avril à 15:30

Depuis l’année 2002, progressivement, QVLS a pris sa place, pleine et entière, dans le quartier de La Source et rayonne même bien au-delà, dans les villes avoisinantes. Elle est reconnue et impliquée dans la vie du quartier ; elle s’investit auprès des institutions pour y protéger et développer la qualité de vie de ses habitants. Nous développons des relations partenariales avec les autres associations et les établissements scolaires et universitaires. Notre association propose à ses adhérents de participer à des activités et animations variées, par exemple : – Organisation de conférences sur la santé, le développement durable, la biodiversité… – Visites culturelles et touristiques, (déjà réalisées : Vulcania, Vaux le Vicomte, Versailles, Assemblée Nationale, Vézelay…), – Projets de visite du Sénat, fin 2022, châteaux de Fontainebleau ou Chantilly en 2023, déjeuners, balades… – Barbecue le samedi 5 juin sur un site champêtre, – Animations du TELETHON en fin d’année : concert, pièce de théâtre, diner-dansant, animations musicales… Nous célébrons donc en 2022,les 20 ans de l’association QVLS. – QVLS offre gracieusement à ses adhérents, un spectacle de cabaret de grande qualité par la revue APOTHEOSE : – le dimanche 3 avril à 15h30, à la Maison des Arts et de la Musique d’Orléans Saint-Marceau, (MAM) située 1 cours Victor Hugo, entre le lycée Charles Péguy et le Jardin des Plantes Nous espérons vous retrouver nombreux le dimanche 3 avril pour célébrer dignement le 20ème anniversaire de notre association. Rejoignez nous ! Adhésion simple 15€, couple 25€ Contact : [asso@qvls45.fr](mailto:asso@qvls45.fr) 06 75 09 46 33 / 06 76 58 31 86

Soirée cabaret organisé par l'association Qualité de Vie à la Source à occasion de ses 20 ans d'existence. Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans

2022-04-03T15:30:00 2022-04-03T17:30:00

