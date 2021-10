Mortain-Bocage Médiathèque "Victor Gastebois" de Mortain-Bocage Manche, Mortain-Bocage [Spectacle] Ça va saigner Médiathèque “Victor Gastebois” de Mortain-Bocage Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

le vendredi 8 octobre à 20:30

-Histoire[s] d’en découdre- Quand on était petit, il y avait quelque chose sous le lit, ou dans le placard. Et puis on nous a raconté des histoires pour nous rassurer. La chose sous le lit est partie. Marien Tillet emmène son auditoire en musique et parole dans les zones obscures où est toujours prête à surgir, là cachée, pas loin, la chose qui était sous le lit et qui ne rêve que d’une chose : y retourner…

Gratuit | Places limitées | Sur réservation

Avec Marien Tillet

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T21:30:00

