Coublevie Coublevie Coublevie, Isère Spectacle «Ca va râler» Coublevie Coublevie Catégories d’évènement: Coublevie

Isère

Spectacle «Ca va râler» Coublevie, 20 novembre 2021, Coublevie. Spectacle «Ca va râler» Gymnase de Coublevie Chemin d’Orgeoise Coublevie

2021-11-20 – 2021-11-20 Gymnase de Coublevie Chemin d’Orgeoise

Coublevie Isère Coublevie EUR Découvrez la nouvelle pièce de la comédie du Dauphiné avec Serge Papagalli et Stéphane Czopek. « Un duo toujours râleur, mais toujours à l’heure ! Comment ne pas avoir envie de refaire le monde ? Sur réservation. cdf.coublevie@gmail.com +33 6 60 88 21 68 https://cdfcoublevie.wixsite.com/monsite Gymnase de Coublevie Chemin d’Orgeoise Coublevie

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Coublevie, Isère Autres Lieu Coublevie Adresse Gymnase de Coublevie Chemin d'Orgeoise Ville Coublevie lieuville Gymnase de Coublevie Chemin d'Orgeoise Coublevie