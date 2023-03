SPECTACLE – CA NE RÉSONNE PAS, ÇA RÉSONNE TROP Site d’Ecurey Pôles d’Avenir Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Montiers-sur-Saulx Théâtre / Sortie de résidence.

Cie Secteur In Verso. Deux amies se lancent à la recherche de réponses quant à leur possibilité d’action face à l’ampleur de la catastrophe écologique. L’une est paralysée par ses rêves de fin du monde et dominée par le sentiment d’impuissance, s’interroge sur son pouvoir d’action tandis que l’autre, militante écologiste, réalise sa difficulté à se confronter à ses propres émotions. Dès 10 ans – Entrée libre – Petite restauration.

Bar et exposition « Roulez, mécaniques » ouverts. azimuts@cieazimuts.com +33 3 29 78 66 60 http://cieazimuts.weebly.com/evenements.html Cie Secteur in verso

