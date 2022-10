SPECTACLE – ÇA JOUE À NANCY – POLAROÏD SONGS – MORPHOSIS ARTS, 10 décembre 2022, .

Avec Polaroïd Songs, les musiciens et compositeurs lorrains Cédric Hanriot et Bertrand Beruard vous invitent à revivre leurs plus beaux souvenirs de tournée lors d’un concert-voyage de douze tableaux musicaux. Illustrées par un décor projeté et intégrant le folklore et les instruments rattachés aux lieux évoqués, ces pièces composées à la manière de Bartók sont interprétées par un double trio, jazz/musique actuelle et à cordes.

Quelques exemples de ces instantanés retranscrits sous forme de photographies sonores : une répétition de gamelan au cœur des temples sacrés d’Indonésie, la rencontre avec les musiciens gnawa de Maâlem Razzouk au Maroc, un concert nocturne de Mariachi improvisé sur un parking de Mexico City…

Cette première lecture propose au spectateur un voyage onirique dans le temps et l’espace.

Porté par la Ville de Nancy, le dispositif Ça joue à Nancy permet la diffusion des créations artistiques des professionnels du spectacle vivant présents sur le territoire. Tout au long de la saison, venez découvrir leur création à la Salle Poirel et au Théâtre de Mon Désert !

