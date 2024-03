Spectacle « Ça déboîte ! » rue Amiral Courbet Saint-Astier, mercredi 10 avril 2024.

Spectacle « Ça déboîte ! » rue Amiral Courbet Saint-Astier Dordogne

Ça déboite musique, théâtre, chant, marionnette et manipulation d’objet par la compagnie Crocambule. Une petite fille joue dans sa cabane de jardin. Avec des boites en carton, elle explore un monde imaginaire riche en émotions. Les boites s’empilent, se font, se défont et créent un ensemble de petites histoires teintées de joie, de peur, d’amour, de tristesse, d’amitié, de colère… Un spectacle intimiste qui procure un subtil équilibre entre humour, lumières, couleurs, chansons, musiques variées et effet de surprise.

10h, centre culturel La Fabrique

Sur inscription

Médiathèque 05 53 02 42 94 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-04-10

rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

