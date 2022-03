Spectacle : Burning Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Spectacle : Burning Saverne, 28 avril 2022, Saverne.

Le spectacle Burning parle du monde du travail, du rendement, du capital et de la surconsommation malade, où l'homme est devenu marchandise, où le sens est perdu. C'est à la fois du cirque documentaire et de la poésie chorégraphique. Un geste artistique qui tente de replacer l'individu au centre à travers un remarquable travail de corps, de voix et d'esprit qui témoigne de la façon insidieuse avec laquelle la souffrance s'installe au travail.

