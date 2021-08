SPECTACLE BURLESQUE “TÊTE DE PIOCHE” Fresnay-sur-Sarthe, 11 septembre 2021, Fresnay-sur-Sarthe.

SPECTACLE BURLESQUE “TÊTE DE PIOCHE” 2021-09-11 – 2021-09-11 Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

8 EUR Spectacle burlesque clownesque et muet. Tout public.

Un entrepreneur et son apprenti arrivent dans votre ville construire un HLM. Le chantier (quel chantier !) s’accélère et donc une série de catastrophes débute… Les accessoires du chantier (pioches, pelles, parpaings…) dans les mains des deux compères nourrissent ces catastrophes.

Évènement soumis aux mesures du passe sanitaire en vigueur.

Premier spectacle de la saison culturelle 2021-2022 de lӃcole de Cirque Mimulus !

administration-mimulus@orange.fr +33 6 12 69 84 51 https://www.mimulus.fr/

