Spectacle burlesque musical Climax Place Calonne Sedan, jeudi 23 mai 2024.

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime. Avec Climax, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour au service d’un sujet brulant le dérèglement climatique.Le résultat un état du monde qui chatouille les limites de notre civilisation et nous entraîne au sommet des diagrammes. Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobaties et chansons, le rire est utilisé comme une arme de réflexion massive. Un mariage entre comique absurde et humour grinçant, une soupape de décompression tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23

fin : 2024-05-23

Place Calonne MJC Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est resas.calonne@gmail.com

