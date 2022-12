Spectacle burlesque Le Cabaret de l’Amour Dorlisheim Dorlisheim Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig Dorlisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Spectacle burlesque Le Cabaret de l'Amour
2023-02-18
rue Arthur Silberzahn Dorlisheim Bas-Rhin

Bas-Rhin Dorlisheim EUR Le Cabaret de l’Amour, c’est une soirée romantique dans un lieu insolite et féérique pour célébrer la Saint-Valentin. Pour l’occasion, le Gang des femmes fatales, troupe de cabaret Burlesque Alsacienne, invite le Cabaret des Hommes Extraordinaires pour un show époustouflant. Laissez-vous transporter par notre soirée romantique et partagez un spectacle inoubliable dans un vrai chapiteau de cirque ! Spectacle burlesque sous un chapiteau de cirque : une soirée romantique dans un lieu insolite et féérique pour célébrer la Saint-Valentin. Dorlisheim

