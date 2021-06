Montaner Chateau de Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques Spectacle burlesque Chateau de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle burlesque

Chateau de Montaner, le samedi 7 août 2021

Chateau de Montaner, le samedi 7 août à 21:00

Rencontre avec les chauves-souris du château de Montaner à travers un dispositif innovant de détecteur d’ultrasons permettant de chanter et de faire de la musique avec elles. Le Petit Rhinolophe, incroyable Ténor des Chauves-souris, sera peut-être présente… Entre science joyeuse, textes poétiques et musique électronique, La “Symphonie des chauves-souris” est à la fois une veillée initiatique et une expérience réelle de contact avec d’autres espèces, qui nous invite à prendre conscience de la beauté d’autres manières d’exister.

Tous publics – Gratuit – Places limitées – Réservations à partir du 15 juillet.

La compagnie Mycélium, théâtre de rue et de chemin, propose de rentrer en communication avec les chauves-souris du château de Montaner Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

2021-08-07T21:00:00 2021-08-07T23:00:00

