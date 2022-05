Spectacle : Bun Hay Mean, 29 octobre 2022, .

Spectacle : Bun Hay Mean

2022-10-29 – 2022-10-29

Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois.

Bun Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur ce coup-là.

En (ré)creation de son nouveau spectacle, il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. (Pas vrai Tchang ?)

Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête.

Don’t worry be Noichi.

Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois.

Bun Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur ce coup-là.

En (ré)creation de son nouveau spectacle, il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. (Pas vrai Tchang ?)

Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête.

Don’t worry be Noichi.

Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois.

Bun Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur ce coup-là.

En (ré)creation de son nouveau spectacle, il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. (Pas vrai Tchang ?)

Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête.

Don’t worry be Noichi.

Zenith de Pau

dernière mise à jour : 2022-01-02 par