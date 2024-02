SPECTACLE « BULLES EN SCÈNE » Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur, mardi 13 août 2024.

SPECTACLE « BULLES EN SCÈNE » Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire

Pour ses 140 ans, Veuve Amiot s’offre un tout nouveau spectacle !

Bienvenue au Cabaret des bulles, l’endroit le plus pétillant de la ville, où les cuvées prennent vie sous les projecteurs et se disputent la vedette dans une comédie délirante, burlesque et hautement pétillante !

« Au cabaret des bulles, chaque cuvée est une star à sa manière et elles ont toutes une ambition commune être LA favorite du public.

Mais derrière les sourires et les bulles, c’est la guerre des egos, des jeux de mots mousseux et des sous-entendus qui font effervescence !

Elisa, Blanche, Rose, Carmen… Telle une dégustation, derrière la vivacité de la première bouche, vous pouvez découvrir toute la complexité et les subtilités de ses cuvées/personnages ! »

Spectacle théâtral et participatif écrit et mis en scène par Aurélie Derussé. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 17:30:00

fin : 2024-08-13 19:30:00

Saint-Hilaire-Saint-Florent 19/21 rue Ackerman

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire visites.saumur@veuve-amiot.com

