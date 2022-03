Spectacle “Building” de la compagnie “A Table” – Saison culturelle municipale Bourg-Argental Bourg-Argental Catégories d’évènement: Bourg-Argental

Loire

Spectacle “Building” de la compagnie “A Table” – Saison culturelle municipale Bourg-Argental, 19 mars 2022, Bourg-Argental. Spectacle “Building” de la compagnie “A Table” – Saison culturelle municipale Salle Jacques Estérel Place Alfred Guyotat Bourg-Argental

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle Jacques Estérel Place Alfred Guyotat

Bourg-Argental Loire EUR Pièce satirique montée sur 4 étages de Léonore Confina : des potentiels humoristiques, des potentiels corrosifs, et… charnels ! L’entreprise est une volière sous haute tension où les pigeons s’ébattent et laissent des plumes… +33 4 77 39 61 34 Salle Jacques Estérel Place Alfred Guyotat Bourg-Argental

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Argental, Loire Autres Lieu Bourg-Argental Adresse Salle Jacques Estérel Place Alfred Guyotat Ville Bourg-Argental lieuville Salle Jacques Estérel Place Alfred Guyotat Bourg-Argental Departement Loire

Bourg-Argental Bourg-Argental Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-argental/

Spectacle “Building” de la compagnie “A Table” – Saison culturelle municipale Bourg-Argental 2022-03-19 was last modified: by Spectacle “Building” de la compagnie “A Table” – Saison culturelle municipale Bourg-Argental Bourg-Argental 19 mars 2022 Bourg-Argental Loire

Bourg-Argental Loire