Spectacle Bruno Blondel Messas, 26 mars 2022, Messas.

Spectacle Bruno Blondel Messas

2022-03-26 – 2022-03-26

Messas Loiret Messas

Hommage à la BELLE CHANSON FRANÇAISE avec des duos revisités, réorchestrés, réinventés et surtout des CHANSONS ORIGINALES détournées, ponctuées de nombreux extraits de cinéma ou d’images d’archives revues et corrigées et autres surprises.

Réservation conseillée auprès de la Mairie

Humour et chansons pour une soirée à l’ambiance garantie

+33 2 38 44 53 02

Bruno Blondel

Messas

