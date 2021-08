[Spectacle] Bruits de coulisses Cabourg, 22 août 2021, Cabourg.

[Spectacle] Bruits de coulisses 2021-08-22 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-22

Cabourg Calvados

Qu’éprouverait le public s’il découvrait l’envers du spectacle ?

Là où les artistes révèlent leur intimité entre deux changements de costumes.

La compagnie des P’tits Bras se mettent en scène, face au public complice des préparatifs. Six voltigeurs, comédiens et fildeféristes vous plongeront en plein baroque pour une représentation illusoire ! Les acrobaties aériennes se pareront de dorures pour mieux vous éblouir et vous épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits.

Silence, le rideau se lève !

Pass sanitaire et justificatif d’identité obligatoires.

dernière mise à jour : 2021-08-05 par