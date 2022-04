SPECTACLE : BROGLII Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-07-26 21:00:00

Un matériau idéal pour écarteler des comédiens et écarquiller les yeux des spectateurs. Ce spectacle, mis en scène par la Compagnie Lapin 34, est joué dans le cadre de la Déferlante. Un spectacle organisé dans le cadre de la Déferlante.

Loufoquerie de rue, délestée de toute contrainte technique, BROGLII est un exercice de style autour du scénario d’une BD de Lewis Trondheim, Imbroglio.

Dans cette bande-dessinée, les coups de théâtre se dévoilent à toutes les pages et les personnages lunatiques n’ont de cesse de retourner leur veste à chaque vignette.

