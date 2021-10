Égly Centre Culturel,1 rue des écoles,Egly Égly, Essonne Spectacle : Broadway ou Cabaret? Centre Culturel,1 rue des écoles,Egly Égly Catégories d’évènement: Égly

Essonne

Spectacle : Broadway ou Cabaret? Centre Culturel,1 rue des écoles,Egly, 11 décembre 2021, Égly. Spectacle : Broadway ou Cabaret?

le samedi 11 décembre à Centre Culturel, 1 rue des écoles, Egly

La troupe musicale vous embarque dans l’univers de Broadway et du Cabaret autour de grands standards de la chanson avec quelques surprises au détour…. Du peps de la musique Un bon moment de détente musicale en perspective en famille ou entre amis. 2 représentations : Séance de 14h à 16h Séance de 20h à 22h Plus d’informations sur la troupe Pep’s Harmony sur le site internet : [[https://pepsharmony.wixsite.com/pepsharmony](https://pepsharmony.wixsite.com/pepsharmony)](https://pepsharmony.wixsite.com/pepsharmony)

Sur réservation, 5€ (Adulte), 3€(Enfant<12 ans), passe sanitaire. Spectacle musical Centre Culturel,1 rue des écoles,Egly 1 rue des écoles, Egly Égly Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T16:00:00;2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Égly, Essonne Autres Lieu Centre Culturel,1 rue des écoles,Egly Adresse 1 rue des écoles, Egly Ville Égly lieuville Centre Culturel,1 rue des écoles,Egly Égly