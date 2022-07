SPECTACLE – BRIQUES JAUNES Metz, 12 août 2022, Metz.

SPECTACLE – BRIQUES JAUNES

BASILIQUE SAINT-VINCENT Place Saint-Vincent Metz Moselle Place Saint-Vincent BASILIQUE SAINT-VINCENT

2022-08-12 18:00:00 – 2022-08-12 18:35:00

Place Saint-Vincent BASILIQUE SAINT-VINCENT

Metz

Moselle

Dans le cadre des Rendez-vous culturels de l’été, la compagnie Le Strapontin Rouge vous propose une escapade culturelle mêlant théâtre, musique et danse à travers leur spectacle « Briques Jaunes ».

Briques Jaunes est très librement inspiré du conte du Magicien d’Oz. De part et d’autre d’un chemin de briques jaunes, deux habitants, au départ très opposés. Entre ces deux personnages touchants et hauts en couleurs, la rencontre s’annonce incertaine. Vont-ils finir par s’accepter et grandir ensemble ? Dans un monde qui tend à l’uniformité, la différence sera-t-elle un obstacle ou un atout ?

Jeu : Christine Barbot et Daniel Sneed

Mise en scène : Michel-Jean Thomas.

Scénographie : Joanie Rancier.

Chorégraphie : Simone Forestat.

Ce spectacle est réalisable grâce aux soutiens et aux financements de La Machinerie 54, la Scène d’Intérêt National art et création à Homécourt, le Conseil général de Meurthe et Moselle, le Rectorat de l’académie de Nancy-Metz ainsi que la Ville de Homécourt.

Place Saint-Vincent BASILIQUE SAINT-VINCENT Metz

dernière mise à jour : 2022-06-30 par