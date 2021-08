Strasbourg Musée Tomi Ungerer - Centre International de l'Illustration Bas-Rhin, Strasbourg Spectacle « Brigande » dans le jardin du Musée Tomi Ungerer Musée Tomi Ungerer – Centre International de l’Illustration Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Tomi Ungerer – Centre International de l’Illustration

### Spectacle « Brigande » dans le jardin du Musée Tomi Ungerer (20 min). A mi-chemin entre le kamishibaï et les techniques du pop-up et du costume animé, ce spectacle miniature est un voyage dans l’univers de Tomi Ungerer. Une des trois brigandes vous donne à voir ce qu’elle a dans le ventre … au sens propre et figuré ! Par la Compagnie Moska / Marie Michel.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:20:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T16:50:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:20:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:20:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T16:50:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:20:00

