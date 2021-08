Spectacle « Brèves » Donjon, 18 août 2021, La Roche-Posay.

« Brèves » présente une tranche de la vie de deux personnages : Lili, espiègle et impertinente et Gang, fantaisiste et un brin naïf. Ils viennent présenter un numéro de clownerie dansée où s’enchaînent, malgré eux, bonds et rebonds en tout genre… Les spectateurs seront témoins ici de deux êtres qui s’expriment, s’affirment, s’affrontent, prenant à parti le public, jusqu’à dévoiler leur véritable histoire. Vrai régal pour petits et grands, ce spectacle mêle et entremêle rythme, humour et amour… Venez assister à ce spectacle dans le parc du Donjon de La Roche-Posay, au pied de l’emblématique tour du quartier médiéval. Spectacle offert. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre

Danse circassienne et autres clowneries

Donjon Rue Duguesclin 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne



