SPECTACLE BOUT DU MONDE PAR LÉA PELLARIN CONTEUSE Mirecourt, 2 octobre 2021, Mirecourt. SPECTACLE BOUT DU MONDE PAR LÉA PELLARIN CONTEUSE 2021-10-02 10:00:00 – 2021-10-02 Médiathèque 11 rue Vuillaume – Médiathèque

Mirecourt Vosges Spectacle « Bout du monde » par Léa Pellarin, conteuse.

Tout petit, il voulait déjà savoir ce qu’il y avait là-bas, à l’autre bout du monde. Parfois, le vent soufflait si fort, qu’il parvenait à entendre des voix, des chants, des rires. Et le petit bout voulait savoir, alors il est parti pour trouver ce nouveau monde, rencontrer cette voix.

Très jeune public de 6 mois à 4 ans.

Gratuit, sur inscription au 03 29 37 47 40. Pass sanitaire pour les adultes

