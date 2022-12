SPECTACLE – BOUQUET DE NOËL Pinet, 21 décembre 2022, Pinet Pinet.

SPECTACLE – BOUQUET DE NOËL

2022-12-21 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-21 18:10:00 18:10:00

La nuit de Noël est une nuit pleine de mystère, d’attente et de magie…

Même les araignées ont remarqué que ce n’est pas une nuit comme les autres !

Elles sont curieuses et veulent, elles aussi, faire partie de la fête.

Renard, quant à lui, a rencontré un gros bonhomme à la barbe blanche et tout habillé de rouge. Forcément, ça lui a donné des idées. S’il était le Père Noël, il serait bien accueilli partout, même chez madame la Poule.

Le Père Noël n’est pas rancunier ; pour lui, ce qui importe, c’est de bien faire son métier. Et tant pis si parfois il sème ses affaires en chemin. Cela fera toujours le bonheur de quelqu’un : souris, grenouille, chouette, lièvre, renard, sanglier, ours !

L’une après l’autre, les lanternes s’allument et les histoires se réveillent. Le carillon carillonne et les petites oreilles s’émerveillent. La course du temps s’arrête et même les grands peuvent, le temps d’un instant, retrouver le pays de l’enfance et du rêve.

40 min. – tout public à partir de 4 ans.

BOUQUET DE NOËL : Une nuit de Noël pleine d’attente, de mystère et de magie.

