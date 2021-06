Saint-Lunaire Saint-Lunaire 35800, Saint-Lunaire Spectacle – Boucles d’or et les ours nains – Le diamant et le tour du monde en 80 jours Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: 35800

Saint-Lunaire

Spectacle – Boucles d’or et les ours nains – Le diamant et le tour du monde en 80 jours Saint-Lunaire, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Lunaire. Spectacle – Boucles d’or et les ours nains – Le diamant et le tour du monde en 80 jours 2021-06-19 – 2021-06-19 Salle Jean Rochefort 75 Boulevard des Cap Horniers

Saint-Lunaire 35800 Boucle d’or et les ours nains, Le diamant et le tour du monde en 80 jours et un assortiment de saynètes réalisés par l’association Théâtre en vert. Surprises et ambiance conviviale à découvrir à Saint-Lunaire le 19 juin à 20h30 à la Salle Jean Rochefort. Tarif : Gratuit Samedi 19 juin 2021 – 20h30 – Salle Jean Rochefort theatre-en-vert@orange.fr +33 6 66 79 95 77 http://theatre-en-vert.fr/ Boucle d’or et les ours nains, Le diamant et le tour du monde en 80 jours et un assortiment de saynètes réalisés par l’association Théâtre en vert. Surprises et ambiance conviviale à découvrir à Saint-Lunaire le 19 juin à 20h30 à la Salle Jean Rochefort. Tarif : Gratuit Samedi 19 juin 2021 – 20h30 – Salle Jean Rochefort dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: 35800, Saint-Lunaire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Salle Jean Rochefort 75 Boulevard des Cap Horniers Ville Saint-Lunaire