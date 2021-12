Spectacle « Borderless » Rosporden, 13 janvier 2022, Rosporden.

2022-01-13 20:00:00 – 2022-01-13

Rosporden Finistère Rosporden

En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille – Scène nationale de Quimper – Circonova

S’inspirant de la Lucha Libre, un style de catch acrobatique Mexicain, Seb et Blanca s’emparent des clichés de leurs pays d’origine respectifs, et les confrontent, se confrontent. De la réappropriation des clichés au jeu autour de l’identité, Borderless questionne les frontières (physiques, culturelles, économiques ou linguistiques) et leurs significations. S’appuyant sur les témoignages de personnes ayant une expérience “frontalière” forte, le duo souhaite illustrer les effets qu’elles produisent sur les esprits et les corps.

+33 2 98 59 80 42

Rosporden

