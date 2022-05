Spectacle “Bonobo : concert illustré” Par Alfred, auteur de BD, et Sébastien Capazza, musicien

Spectacle “Bonobo : concert illustré” Par Alfred, auteur de BD, et Sébastien Capazza, musicien, 25 juin 2022, . Spectacle “Bonobo : concert illustré” Par Alfred, auteur de BD, et Sébastien Capazza, musicien

2022-06-25 15:30:00 – 2022-06-25 16:10:00 EUR 0 Au fin fond d’une vaste forêt d’arbres millénaires peuplée d’animaux de toutes sortes… Au fin fond d’une vaste forêt d’arbres millénaires peuplée d’animaux de toutes sortes… Au fin fond d’une vaste forêt d’arbres millénaires peuplée d’animaux de toutes sortes… photo_officielle_vero-cameleyre-_c_Carolyn.C_-16 dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville