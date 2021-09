Saint-Michel-Escalus Saint-Michel-Escalus Landes, Saint-Michel-Escalus Spectacle “Bonne journée, bon courage” Saint-Michel-Escalus Saint-Michel-Escalus Catégories d’évènement: Landes

Saint-Michel-Escalus

Spectacle “Bonne journée, bon courage” Saint-Michel-Escalus, 9 octobre 2021, Saint-Michel-Escalus. Spectacle “Bonne journée, bon courage” 2021-10-09 19:00:00 – 2021-10-09 22:00:00

Saint-Michel-Escalus Landes Saint-Michel-Escalus Spectacle clown théâtre de 60 minutes.

Monique, secrétaire d’une grande entreprise, au bord du burn-out, survit au boulot entre les commérages et ses rêveries…

Mais cette journée n’est pas comme les autres, TOUT VA BASCULER!

Histoire contemporaine d’une femme en cage qui devient femme sauvage

Spectacle au chapeau Spectacle clown théâtre de 60 minutes.

Monique, secrétaire d’une grande entreprise, au bord du burn-out, survit au boulot entre les commérages et ses rêveries…

Mais cette journée n’est pas comme les autres, TOUT VA BASCULER!

Histoire contemporaine d’une femme en cage qui devient femme sauvage

Spectacle au chapeau +33 9 77 76 50 47 Spectacle clown théâtre de 60 minutes.

Monique, secrétaire d’une grande entreprise, au bord du burn-out, survit au boulot entre les commérages et ses rêveries…

Mais cette journée n’est pas comme les autres, TOUT VA BASCULER!

Histoire contemporaine d’une femme en cage qui devient femme sauvage

Spectacle au chapeau Compagnie Mana Turbine dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Michel-Escalus Autres Lieu Saint-Michel-Escalus Adresse Ville Saint-Michel-Escalus lieuville 43.87726#-1.253