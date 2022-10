Spectacle : Bonhomme Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Spectacle : Bonhomme Sedan, 31 janvier 2023, Sedan. Spectacle : Bonhomme

Sedan

2023-01-31 – 2023-01-31 Sedan Ardennes 5 5 EUR MJC Calonne Place Calonne Sedan Entre petits et grands Bonhomme n’est pas plus grand que le pouce, il ne possède rien et il est heureux. Bonhomme est une sorte de sage. Il tire son nom de l’adjectif ; il est bonhomme, rien ne peut normalement l’affecter… Un jour, son cœur se laisse envoûter par une image de papier glacé, l’œil de Princesse. Il abandonne sa maison en carton et se rend au Palais Choucroute affronter l’épreuve de Roi et de Bourreau Tranche-Têtes…. resas.calonne@gmail.com +33 3 24 27 09 75 http://www.mjc-calonne.com/ Sedan

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégorie d’évènement: Sedan Autres Lieu Sedan Adresse Ville Sedan lieuville Sedan

Sedan Sedan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sedan/

Spectacle : Bonhomme Sedan 2023-01-31 was last modified: by Spectacle : Bonhomme Sedan Sedan 31 janvier 2023

Sedan