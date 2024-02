SPECTACLE « BON CIRAGE, BON PRÉSAGE » Cazouls-lès-Béziers, mercredi 6 mars 2024.

A l’occasion de la programmation spéciale « Semaine des droits des femmes » venez découvrir le spectacle de Marie-Pierre Loncan / La soufflerie « Bon cirage… Bon présage » une balade poétique bien chaussée. Tout public à partir de 10 ans.

Une petite bonne femme cireuse de chaussures vient dire sa poésie, celle qui lui sort ! Poitrail multicolore et crinière au vent , elle aime communiquer et a son mot à DIRE philosophie, amour, questions de société… Rien ne lui échappe !

Poétiquement parlant, elle trouve toujours à qui s’adresser. À la fois harangueuse et griot, elle est traversée, tracée par les paroles des autres et plus encore par celles de NORGE. Interprète de trois chaussures et d’instruments improvisés, c’est avec beaucoup de modestie qu’elle se définit comme un variateur d’intensité.

Tout public à partir de 10 ans.

Sur inscription.

Entrée gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 18:30:00

fin : 2024-03-06 19:30:00

11 Avenue Professeur Amédée Borrel

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mairie@mairiecazoulslesbeziers.fr

