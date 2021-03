Spectacle Boîte de nuit, la Toute Petite Compagnie Salle Jeanne d’Arc, 28 avril 2021-28 avril 2021, Le croisic.

Spectacle Boîte de nuit, la Toute Petite Compagnie

Salle Jeanne d’Arc, le mercredi 28 avril à 20:30

La Toute Petite Compagnie

Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de Sable va

passer… avec son assistant ! Paul et Michel sont les fameux

Marchands de Sable et ils vont vous expliquer leur métier et

qui ils sont.

Vous entendrez enfin les différents rythmes du sommeil (ces

fameux rythmes dont tous les spécialistes nous parlent), vous

découvrirez comment ils fabriquent le sable qui correspond à

chacun de vos dodos, comment et pourquoi la musique nous

permet de dormir du sommeil du juste.

Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur ce 6e

continent inexploré qu’est le sommeil vous sera dévoilé.

Vous repartirez avec l’envie irrésistible de dormir mais

ATTENTION ! Ce spectacle n’est PAS soporifique et le

Marchand de sable n’est PAS le Marchand de rêves…

« Un divertissement plein d’humour et de sensibilité, accompagné de

remarquables jeux de scène sur le thème du sommeil » La Montagne

« Quarante-cinq minutes d’émerveillement pour le jeune public qui assiste

à une véritable invitation au pays du sommeil, à la croisée des cultures et

à la découverte des musiques du monde, contée par Paul et Michel, deux

« marchands de sable », chasseurs de cauchemars… » La Montagne

3 ans et +

Tarifs :

FORMULE

D’ABONNEMENT

INDIVIDUEL

Billets ni échangeables, ni remboursables

Tarif réduit à partir de 3 spectacles

FORMULE D’ABONNEMENT INDIVIDUEL

Pour la saison 2020/2021, une formule d’abonnement

individuel est proposée à partir de l’achat simultané de 3

spectacles différents.

Cette formule permet à l’abonné, de bénéficier des tarifs

réduits des représentations (abonnement nominatif : une seule

place à tarif réduit par spectacle). Le tarif réduit s’applique

sur l’ensemble des spectacles y compris les 3 premiers.

Elle est disponible sur la programmation 2020/2021 de la salle

Jeanne d’Arc ainsi que sur celle de Théâtre en Automne, tous

spectacles confondus.

Les billets achetés, au titre de la formule ou individuellement,

ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas

d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic.

CARTE D’ABONNEMENT

Lors de votre abonnement, une carte d’abonné vous est

délivrée. Celle-ci vous permet de justifier de votre abonnement

et donc de bénéficier du tarif réduit (sur présentation de votre

carte d’abonné et de votre pièce d’identité).

Public

La Toute Petite Compagnie Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de Sable va passer… avec son assistant ! Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable et ils vont vous expliquer le…

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-28T20:30:00 2021-04-28T06:30:00