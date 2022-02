Spectacle « Boîte à musique pour petites oreilles » Pauillac, 16 avril 2022, Pauillac.

Spectacle « Boîte à musique pour petites oreilles » Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet Pauillac

2022-04-16 – 2022-04-16 Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet

Pauillac Gironde

5 EUR Déménageur multi-instrumentiste et jongleur de notes, Ernesto Barytoni a mis son monde en carton. Il le trimbale et nous déballe ses rêves et sa poésie avec humour et sensibilité. Pour ce bricoleur de sons, tout est prétexte au jeu. Seul sur scène avec sa machine, il superpose ses instruments et construit son univers en direct.

Spectacle Enfants-Parents (à partir de 3 mois).

Déménageur multi-instrumentiste et jongleur de notes, Ernesto Barytoni a mis son monde en carton. Il le trimbale et nous déballe ses rêves et sa poésie avec humour et sensibilité. Pour ce bricoleur de sons, tout est prétexte au jeu. Seul sur scène avec sa machine, il superpose ses instruments et construit son univers en direct.

Spectacle Enfants-Parents (à partir de 3 mois).

Déménageur multi-instrumentiste et jongleur de notes, Ernesto Barytoni a mis son monde en carton. Il le trimbale et nous déballe ses rêves et sa poésie avec humour et sensibilité. Pour ce bricoleur de sons, tout est prétexte au jeu. Seul sur scène avec sa machine, il superpose ses instruments et construit son univers en direct.

Spectacle Enfants-Parents (à partir de 3 mois).

Tourelles

Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet Pauillac

dernière mise à jour : 2022-01-10 par