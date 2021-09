Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme, Portes-lès-Valence Spectacle “Boire, écrire, s’enfuir” Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Spectacle "Boire, écrire, s'enfuir" 2021-10-12 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-12 BP 47 1 rue Aragon

Portes-lès-Valence Drôme Portes-lès-Valence EUR Boire, Écrire, s’Enfuir est une relecture du premier album de Miossec avec les chansons écrites pour les autres, comme des extensions, des contre-chants. +33 4 75 57 14 55 http://www.train-theatre.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-20 par

